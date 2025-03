Calciomercato Milan – Clamoroso Vlahovic: sta girando una news da brividi!

Il calciomercato rimane uno dei tempi più caldi di casa Milan, oltre alla scelta del nuovo ds e quella del nuovo allenatore rossonero. In estate andrà in scena una rivoluzione profonda della rosa del Diavolo, che cambierà pelle attraverso diverse cessioni anche pesanti e nuovi importanti colpi di mercato in entrata. E in tutto questo, ci sarà spazio anche per possibili clamorose soprese o colpi di scena inaspettati, come accade spesso nel calciomercato. Facciamo quindi il punto sulle ultime news più rilevanti che stanno girando in orbita Milan in questi giorni con la nostra consueta raffica di mercato. Dal dopo-Maignan a un possibile colpo totalmente a sorpresa, fino ad arrivare a una folle indiscrezione che riguarda Dusan Vlahovic: iniziamo dunque subito a leggere e sfogliare la carrellata di notizie, una dopo l'altra <<<