Calciomercato Milan | Colpo di scena, Pioli trema: “Può dire addio a fine stagione”

Il calciomercato è sempre un tema attuale, in qualsiasi periodo dell'anno. Tanto più per il Milan, che effettivamente ha tante situazioni aperte e svariati tavoli differenti sui quali lavorare in vista del prossimo futuro. Le tante news di mercato che continuano a circolare in ambiente rossonero in questi giorni confermano come ci sia effettivamente fermento in casa Milan da questo punto di vista. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada continuano la loro ricerca di profili "da Milan" sui quali puntare, ma contemporaneamente devono fare attenzione anche ad altre situazioni bollenti e in evoluzione. E, proprio in queste ore, sono arrivate pesanti novità proprio da un fronte caldo di calciomercato <<<