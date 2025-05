Milan News – Colpaccio di mercato, bomba Pellegatti: “Io posso dirvi che…”

In casa Milan c'è sempre parecchio fermento rispetto a quello che dovrà succedere nel corso delle prossime settimane. In ballo c'è il discorso relativo alla scelta del prossimo direttore sportivo rossonero, ma anche quella sul nuovo allenatore e sulle strategie in vista del calciomercato estivo. A fare il punto della situazione su alcuni di questi argomenti caldi ci a pensato il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti che, tramite il suo canale YouTube, ha toccato alcuni punti decisamente interessanti. Il primo riguarda quello del DS e poi occhio anche ad alcune news di mercato . Ma andiamo con ordine.

Ecco quanto riferito da Pellegatti sulla situazione relativa al direttore sportivo: "Cardinale era tornato alla carica per Fabio Paratici perché aveva capito di non avere in mano altri nomi. In questo momento i casi sono tre. O una sorpresa totale, anche se non penso che vadano a prendere un direttore sportivo ingombrante. Poi c'è la pista Igli Tare, che è un direttore sportivo degno e verrebbe al Milan con entusiasmo nonostante ci sia rimasto male per il trattamento di Furlani. Infine sembra prendere sempre più quota anche la possibilità che la gestione rimanga questa. I risultati però sono stati insufficienti. Comunque meglio che vadano avanti loro piuttosto che prendere un direttore sportivo che sia sottomesso a loro. E' uno scenario che preoccupa, ma almeno nel caso si capirà di chi sono le colpe. Meglio che vada avanti Giorgio Furlani e che si prenda le proprie responsabilità". Ma non è tutto. Come anticipato poco fa infatti, Pellegatti ha anche rivelato alcune grosse novità di calciomercato su un possibile colpo da urlo del Milan: ecco di chi si tratta <<<