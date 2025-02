Calciomercato Milan – Botto Joao Felix, Pedullà: “Posso dirvi che…” News

Sono ore calde, anzi bollenti per il calciomercato in generale e del Milan in particolare. Dopo tanti movimenti sia in entrata che in uscita, ora il club rossonero vuole chiudere questa movimentata sessione invernale di mercato con il botto. Si parla ancora di possibili partenze (occhio ad Okafor e non solo), ma anche di un ultimo grande acquisto, con il Milan che sogna sempre il colpaccio di calciomercato Joao Felix. E proprio il destino di Okafor e Joao Felix potrebbe essere strettamente legato, con il primo che potrebbe fare posto al secondo.