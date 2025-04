Mercato Milan, news clamorosa: “Addio Maignan? Al suo posto arriva…”

Il futuro di Mike Maignan rimane tra i temi di calciomercato più scottanti e importanti per il Milan. Il portiere francese rimane attualmente ancora in bilico tra rinnovo e possibile addio, tra permanenza e cessione in estate. Il nodo cruciale è rappresentato dal prolungamento, visto che Maignan è in scadenza di contratto nel 2026. Senza fumata bianca, le porte del mercato si spalancheranno automaticamente per il classe '95, che il Milan valuta circa 35 milioni di euro. Le parti sono vicine e sembravano ormai pronte a stringersi la mano, poi è calato il gelo. Sia il Milan - che avrebbe ritoccato a ribasso la propria proposta economica - che Maignan starebbero nuovamente valutando la situazione e il da farsi. E intanto le sirene del calciomercato tornano a suonare forti in vista dell'estate.