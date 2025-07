Milan, dopo Jashari c’è Vlahovic: clamoroso annuncio improvviso!

Il Milan sta stringendo per Jashari ma lavora anche ad altri grossi obiettivi di calciomercato in entrata: tra Doué e Vlahovic, ecco le ultime news di casa rossonera

Dopo la bella vittoria contro il Liverpool, Allegri ora si aspetta nuovi regali di calciomercato per completare il “suo” Milan. Sono ore decisamente calde per quanto riguarda Jashari, che si sta avvicinando a grandi passi al Diavolo. La sensazione è che la svolta stavolta sia davvero dietro l’angolo.

E intanto il Milan continua ovviamente a lavorare anche per altri grossi obiettivi di mercato. A fare il punto della situazione tra Jashari, Doué e Vlahovic è stato il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW. E occhio anche a una clamorosa nuova indiscrezione che riguarda in particolare Dusan Vlahovic. Ma andiamo con ordine.

Jahsari-Milan, ci siamo: le ultime notizie

Parlando del colpo a centrocampo tanto atteso, il giornalista ha confermato: “Nelle prossime ore ci potrebbe essere la fumata bianca per Jashari. L’ultimo rilancio dei rossoneri ha portato la base fissa a 35 milioni a cui si aggiungono altri bonus. Di fronte a questa nuova situazione lo scenario sta cambiando. Il Bruges è vicino ad ottenere quello che voleva in partenza e questo ha messo la strada in discesa, tenendo presente anche la forte volontà del giocatore che già da tempo ha trovato un accordo con il Milan“. Jashari molto vicino, dunque. Ma andiamo avanti con gli altri nomi sulla lista di mercato rossonera.

Milan, Doué primo obiettivo di calciomercato in difesa

Per quanto riguarda il terzino destro, Ceccarni ha sottolineato: “Nel frattempo i rossoneri dopo aver sistemato la fascia sinistra con l’arrivo di Estupinan, adesso devono pensare a quella destra dopo l’addio di Emerson Royal al Flamengo. Sfumato Pubill, si continua a trattare per Doué dello Strasburgo, i rossoneri avevano già fatto una prima offerta intorno ai 15 milioni (rifiutata però dal club) ma sono pronti ad aumentare la loro proposta. Insomma il pressing resta alto”. Infine passiamo al capitolo attacco, con Vlahovic sempre nome molto caldo.

Allegri spinge per Vlahovic per l’attacco rossonero

L’esperto di calciomercato ha concluso: “Per quanto riguarda la questione attacco, Vlahovic resta una pista da monitorare con grande attenzione. Un’operazione che potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato. I 20 milioni chiesti dalla Juventus non sono un problema. L’ostacolo grosso è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante serbo che per trasferirsi in rossonero dovrà necessariamente abbassare le pretese”. Ma come anticipato poco fa, per quanto riguarda Vlahovic in queste ultime ore è emersa un’ulteriore novità decisamente pesante in ottica Milan.

Milan, Vlahovic ha preso una decisione pesante

Stando a quanto svelato infatti dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti serbo avrebbe definitivamente deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2026 e ora starebbe aspettando che il suo agente trovi una soluzione in uscita con il club bianconero. Una mossa pro Milan, che potrebbe favorire proprio il pressing rossonero visto che – sempre secondo la Rosaea – Vlahovic vorrebbe aspettare proprio il Diavolo mettendo in secondo piano ogni altra possibile soluzione. La prossima settimana potrebbe essere molto importante: si attendono novità. Intanto Allegri continua a spingere: è Vlahovic il prescelto dal tecnico rossonero per rinforzare l’attacco del Milan.