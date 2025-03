Milan, esplode il mercato: follia Grealish, sogno Nwaneri e scambio da 30 milioni | News

Il mercato non si ferma mai, soprattutto per il Milan che è sempre al centro di innumerevoli indiscrezioni e news che rimbalzano da tutte le parti. Il club rossonero si sta preparando a una caldissima sessione estiva di calciomercato, che è destinata a ribaltare in maniera profonda la rosa del Diavolo in vista della prossima stagione. E parlando di notizie che stanno circolando in orbita Milan, attenzione anche ad alcune voci decisamente clamorose ed eclatanti. Noi le abbiamo raccolte nella nostra consueta raffica di calciomercato, che potrete leggere e sfogliare rapidamente una news dopo l'altra. Da alcuni nomi completamente nuovi e a sorpresa fino ad arrivare a una folle suggestione che riguarda Jack Grealish e a un possibile scambio da ben 30 milioni di euro: iniziamo subito quindi con la raffica di novità partendo dalla prima indiscrezione <<<