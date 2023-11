Calciomercato, Milan show a gennaio: primo colpo a un passo, poi altri 2 botti

Arrivano sempre più conferme sul fatto che il Milan sarà nuovamente protagonista anche nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Urgono rinforzi, su questo non ci piove. Qualche acquisto estivo finora deludente e i tanti infortuni costringono il club rossonero a muoversi in maniera importante durante il mercato invernale, che si sta avvicinando sempre di più. Dopo settimane di sondaggi, colloqui e abboccamenti, ora è dunque arrivato il momento di stringere per arrivare pronti all'apertura del calciomercato di gennaio. Il Milan avrebbe messo in preventivo almeno 3 colpi importanti e i nomi, come è ovvio che sia, fioccano. Senza perdere altro tempo dunque, scorriamo uno dopo l'altro tutti i colpi in arrivo, con il primo che sarebbe ormai ad un passo, e tutti i nomi nel mirino del Milan <<<