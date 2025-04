Calciomercato Milan: Leao ha deciso! Annuncio improvviso sul futuro | News

Il futuro di Rafael Leao è sempre tra i temi di calciomercato più discussi in assoluto in casa Milan. Il portoghese ha vissuto una stagione complicata visto che è stato messo in discussione più volte da entrambi gli allenatori - suoi connazionali - che si sono avvicendati quest'anno sulla panchina rossonera: Fonseca prima e Conceicao poi. Nonostante questo però, Rafa ha risposto sul campo, mettendo a segno fino ad oggi 11 gol complessivi, raggiungendo per il quarto anno consecutivo la doppia cifra. Ma cosa può succedere in estate sul fronte mercato?