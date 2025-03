Milan News – Rivoluzione Allegri: guardate che formazione per il 2026! | Mercato

Il Milan si prepara ad aprire un nuovo ciclo, che vedrà anche un nuovo allenatore sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione. Il primo tassello della rivoluzione sarà il ds, che poi sceglierà la nuova guida tecnica della squadra. E tra i primissimi nomi sulla lista del Milan per il dopo Conceicao c'è senza ombra di dubbio anche Massimiliano Allegri. L'ex Juventus scalpita per tornare ad allenare e a Milano ci verrebbe di corsa. Tanto che, stando alle ultime news, Allegri avrebbe già fatto capire che la rosa del Milan gli piace molto e che sarebbe pronto a portarla dove merita. Detto questo, nel corso del calciomercato estivo la squadra verrà comunque ampiamente rivoluzionata, con cessioni molto pesanti e nuovi importanti colpi in entrata. Oggi dunque, basandoci anche sulle ultime notizie di calciomercato che gravitano in orbita Milan, abbiamo provato ad immaginare e ad anticipare quella che potrebbe essere la nuova formazione rossonera per la prossima stagione con Allegri in panchina. E quello che è venuto fuori, tra esclusi eccellenti e nomi nuovi, è qualcosa di veramente interessante. E allora andiamo subito a scoprire come sarebbe la nuova formazione del Milan di Allegri per il 2026, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<