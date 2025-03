Milan News – Colpo di scena, bomba di mercato: “Fatta l’offerta per…”

Siamo solo a marzo, ma l’aria di rivoluzione comincia già a farsi sentire forte e chiara dalle parti di Milanello. Dopo un'annata come questa, il Milan dovrà alzare l’asticella: servono nuove energie, un nuovo progetto tecnico. E, ovviamente, anche nuovi colpi di calciomercato che possano alzare la qualità complessiva della rosa che verrà rimodellata in estate. E, a tal proposito, occhio a ciò che potrebbe succedere davanti. Tra chi ha già le valigie pronte e chi potrebbe seguirlo a ruota, l’impressione è infatti che il Milan stia preparando una mezza rifondazione in attacco .

In questo senso, le prossime settimane potrebbero essere decisive. Jovic saluterà (scelta ormai fatta) così come Joao Felix, mentre su Tammy Abraham ci sono parecchi dubbi: il riscatto dalla Roma appare infatti sempre più improbabile. Risultato? Almeno un nuovo innesto da affiancare a Santiago Gimenez servirà sicuramente, e c'è un grosso nome assolutamente a sorpresa che in queste ore ha iniziato a circolare con insistenza in orbita Milan: ecco tutti i dettagli <<<