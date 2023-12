Milan, botti di mercato! Di Marzio dà la news in diretta: “Sappiamo che…”

Quelle che coincideranno con il Natale e le feste natalizie saranno ore caldissime e di profonde valutazioni in casa Milan. Da una parte c'è la questione relativa al futuro di Stefano Pioli, la cui panchina continua a traballare. Per ora il cambio al timone non c'è stato, ma l'impressione è che a evitare l'esonero sia soltanto la mancanza di alternative valide nell'immediato. Le valutazioni, comunque, continueranno anche nei prossimi giorni.