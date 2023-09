Mercato, il Milan non si ferma a David: “Furlani ha in mente altri due nomi”

Il fatto che il mercato estivo sia finito da poco non deve far pensare che il Milan abbia improvvisamente bloccato ogni movimento e le ultime news che stanno circolando in questi giorni in orbita rossonera lo confermano in pieno. Il Milan continua a lavorare, sotto traccia e lontano dai riflettori del calciomercato.

Le notizie rimbalzate su Jonathan David stanno lì a confermare che il club di Via Aldo Rossi è tutt'altro che immobile e che anzi vuole iniziare sin da subito a costruire per il futuro. L'attaccante classe 2000 sarebbe il primissimo obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco, con Furlani che avrebbe già guadagnato posizioni di vantaggio rispetto alla concorrenza.

E' proprio per questo che è importante - se non fondamentale - muoversi in anticipo e per tempo, soprattutto per certi obiettivi. Questo discorso vale appunto per David, ma non solo. Sulla lista dei dirigenti del Milan infatti ci sarebbero anche altri nuovi obiettivi di mercato: in queste ore sono spuntati in particolare due nomi <<<