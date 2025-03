Milan News – Criscitiello sgancia la bomba: “Al posto di Conceicao…”

C'è grandissimo fermento in casa Milan, tra la scelta del nuovo direttore sportivo, quella del nuovo allenatore e anche diverse news di calciomercato. Sappiamo che in questo momento il potere decisionale è completamente nelle mani dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Sarà lui a scegliere ds e allenatore, per poi tuffarsi anche nel mercato del Milan in vista della prossima estate. Per il ruolo di direttore sportivo, il nome di Fabio Paratici rimane sempre in pole position, davanti a quello di Igli Tare e degli altri candidati. Ancor più incertezza c'è invece su chi potrà essere il prossimo tecnico del Milan, che verrà chiaramente designato dopo il ds. Ma già da tempo, in ambiente rossonero stanno rimbalzando news e indiscrezioni decisamente grosse su questo tema. A fare il punto della situazione è stato il direttore di SportitaliaMichele Criscitiello che sul suo canale YouTube ha parlato sia del futuro della panchina rossonera, sia di alcune questioni di calciomercato del Milan: partiamo dunque dal fronte mercato <<<