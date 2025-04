Calciomercato – Tutto vero: il Milan lavora a un colpo pauroso! / News

L’estate porterà con sé una vera e propria rivoluzione di calciomercato in casa Milan e uno dei reparti da ritoccare in maniera importante sarà senza dubbio l’attacco. Al momento, l’unico a poter dormire sonni tranquilli sembra essere Santiago Gimenez. Tutti gli altri invece sono in bilico o già con la valigia in mano. Quel che è certo è che il Milan avrà bisogno di una bocca da fuoco in più in vista della prossima stagione. Un altro bomber che possa garantire gol e continuità sotto porta da affiancare a Gimenez.