Calciomercato, rivoluzione Milan: guardate che colpi per il 2026! | News

La prossima sarà un’estate infuocata in casa Milan, visti i cambiamenti radicali che sono nell'aria. Il club rossonero metterà in discussione tutto, cambiando tantissimo: dirigenza, allenatore e rosa. E questa volta non ci saranno mezze misure: andrà in scena una rivoluzione vera e propria, anche e soprattutto per quanto riguarda il calciomercato estivo. In tanti tra gli attuali giocatori del Milan rischiano infatti il taglio dal nuovo progetto che sta per nascere. E al loro posto, tanti altri giocatori dovranno arrivare proprio dal mercato.