Calciomercato Milan – Allegri fa il terremoto: decisione pesantissima | News

Rivoluzione sarà la parola chiave che accompagnerà il Milan nel corso dei prossimi bollenti mesi, tra calciomercato e non solo. I primi cambiamenti infatti arriveranno a breve, con la nomina di un nuovo direttore sportivo. Poi bisognerà scegliere il nuovo allenatore, con il quale preparare la prossima sessione estiva di mercato. E in questo senso, la candidatura di Massimiliano Allegri è quella ad oggi più calda. Il nome del grande ex sarebbe infatti in cima alla lista del Milan per via della sua esperienza e della sua conoscenza dell'ambiente rossonero, ma anche perché è un allenatore abituato a portare risultati concreti e importanti. E se la scelta dovesse veramente ricadere su Allegri, il tecnico toscano potrebbe fare veramente il terremoto e ribaltare completamente la rosa del Milan proprio in vista del prossimo calciomercato estivo. In entrata arriverebbero colpi ben precisi e graditi all'allenatore, di cui parleremo nello specifico più avanti. Ma è in uscita che potrebbero arrivare delle decisioni di mercato davvero pesantissime. Allegri infatti potrebbe mandare via tantissimi calciatori e anche nomi molto grossi: ecco, nome per nome, di chi stiamo parlando <<<