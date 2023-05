Calciomercato Milan / Addio CDK? Gira una voce a sorpresa: “Pare che…” | News

Pagato ben 35 milioni di euro , il trequartista belga finora è stato praticamente un ectoplasma. Non solo prestazioni sottotono e zero apporto qualitativo, ma anche un atteggiamento spaurito e molle. Una situazione pesante, che sta ovviamente attirando tante voci di mercato su CDK. Maldini e Massara vogliono ancora "proteggere" il loro investimento, anche perché vendere in estate il classe 2001 significherebbe fare minusvalenza. In queste ore però è spuntata una nuova ipotesi a sorpresa per il futuro di De Ketelaere .

Niente cessione definitiva dunque, questo è sicuro. Ma, come riferisce calciomercato.com, non è escluso che CDK possa partire in prestito per trovare maggior minutaggio altrove, per crescere dal punto di vista dell'esperienza e anche della personalità. Negli ultimi giorni sarebbero arrivati dei sondaggi per il belga, con il Milan che ha programmato dopo la fine della stagione un summit con il suo entourage per discutere proprio del suo futuro. Occhio dunque alla situazione De Ketelaere in vista del mercato estivo. Ma non solo. Cardinale pronto a fare piazza pulita, arriva l'annuncio: "Ecco chi manderà via al 100%" <<<