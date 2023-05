Mercato Milan / Basta! Cardinale ribalta la squadra: ecco chi vuole comprare | News

Così non va e i vertici rossoneri se ne sono resi conto. Gerry Cardinale si aspettava una stagione completamente diversa dopo lo scudetto della scorsa stagione. Crede di aver messo a disposizione un budget importante per lo scorso mercato estivo del Milan , ma i risultati non sono arrivati. Ed è proprio per questo che Maldini e Massara sono finiti nel mirino della proprietà.

Il finale di stagione determinerà il futuro dei dirigenti rossoneri (oltre che quello di mister Pioli), ma quel che è certo è che il Milan non potrà permettersi un altro calciomercato fallimentare come gli ultimi. In arrivo, tanti addii. Ma anche tanti colpi in entrata: almeno 6/7 nuovi colpi. Serviranno investimenti, ma anche gli giusti obiettivi sui quali puntare. In effetti, Cardinale e soci avrebbero già una lunga lista di nomi grossi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<