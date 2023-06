Calciomercato Milan / Mediaset conferma tutto: “Soldi più un giocatore!” | News

Il Milan cerca rinforzi per il calciomercato estivo, che porterà in dote parecchie novità in quasi tutti i reparti. Tra le priorità principali però c'è senza dubbio il centrocampo , che avrà bisogno di almeno un paio di innesti di qualità. La necessità di trovare un alter ego dell'infortunato Bennacer e di occupare la cesella lasciata sguarnita dalla partenza di Kessie costringeranno infatti il Milan a trovare delle alternative di livello sul mercato.

Tra i profili più interessanti accostati al club rossonero c'è senza dubbio Carney Chukwuemeka, in uscita dal Chelsea. Stando alle ultime news di calciomercato, il Milan avrebbe in programma nuovi contatti con i Blues per il centrocampista classe 2003. L'idea sarebbe quella di imbastire una trattativa sulla base di un prestito. Ma l'inglese non sarebbe l'unico obiettivo nel mirino del Diavolo, anzi. Sport Mediaset ha infatti parlato di un altro nome che si starebbe facendo sempre più caldo <<<