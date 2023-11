Terremoto Milan: Mbappé può ribaltare il calciomercato rossonero / News

Il Milan si prepara a vivere altri mesi davvero molto intensi sul fronte calciomercato. Dopo una sessione da protagonista assoluto in estate, il club rossonero è pronto infatti a muoversi ancora e parecchio sul mercato. Tanto in entrata, quanto in uscita. Tra gennaio - che si fa sempre più vicino - e la prossima estate, il Milan sarà ancora al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato e le ultime news in merito lo confermano pienamente. In particolare, attenzione a un clamoroso incastro di mercato che coinvolgerebbe il Milan e che verrebbe innescato addirittura dal fenomeno francese Kylian Mbappé: ecco tutti i dettagli e quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro <<<