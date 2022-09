Mercato Milan, colpo di scena: Maldini può rubare un big ad Allegri! | News

Come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni, il Milan è già molto attivo in ottica mercato , con tante news che stanno iniziando a circolare con discreta insistenza in ambiente rossonero. Maldini e Massara vogliono pianificare il futuro con largo anticipo. Soprattutto nel caso in cui si presentino delle grandi occasioni di calciomercato da poter cogliere al volo e per le quali non si può attendere troppo, col pericolo di essere bruciati sul tempo dalla concorrenza. Occhio dunque proprio ad una di queste ghiotte opportunità di mercato che il Milan starebbe monitorando con grande attenzione.

Nel prossimo futuro potrebbe andare in scena un "derby" di mercato tra rossoneri e bianconeri per un big in scadenza di contratto a fine stagione. Stiamo parlando di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe '98 che il prossimo giugno dovrebbe svincolarsi a parametro zero dall'Aston Villa. Il 24enne piace da tempo al Milan che, secondo il The Sun, sarebbe addirittura pronto ad anticipare tutti - bianconeri compresi - e ad affondare il colpo già a gennaio. Douglas Luiz interessa molto anche alla Vecchia Signora e a tanti altri top club europei. Per questo, Maldini vorrebbe accelerare per bruciare la concorrenza. Bisognerà capire se il Milan vorrà tentare il colpaccio già a gennaio o bloccarlo per la prossima estate. Quel che pare certo però è che Douglas Luiz è un concreto obiettivo di mercato dei rossoneri.