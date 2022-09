News Milan, mercato | Cardinale scatenato: “Ecco chi sogna di comprare”

RedBird ha preso il comando del Milan e ora ha il compito di portarlo più in alto possibile, anche attraverso una precisa strategia di mercato . Serviranno rinforzi di livello e spessore importante, di grandi qualità e prospettive. E, stando alle ultime news di calciomercato, i vertici del Milan avrebbero già le idee abbastanza chiare sui prossimi movimenti da mettere in atto.

Gerry Cardinale vorrà presentarsi in grande stile ai suoi tifosi e non sono quindi esclusi colpi ad effetto durante le prossime sessioni di calciomercato. E, per infiammare il popolo rossonero, l'idea sarebbe quella di puntare su un grande giocatore offensivo, uno che possa fomentare le fantasie e l'entusiasmo del tifo milanista. Da questo punto di vista infatti, in questi giorni sono stati accostati al Milan diversi nomi top. Noi li abbiamo racchiusi tutti nella nostra gallery, che potrete rapidamente sfogliare un nome dopo l'altro: partiamo subito con il primo <<<