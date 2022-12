Milan, i numeri di Marco Sportiello. E intanto spunta un altro nome…

Le condizioni di Maignan preoccupano. Tra un paio di settimane si capirà meglio. Difficile vedere già Sportiello a gennaio. E su Vicario...

Il futuro vice Maignanche arriverà dall'Atalanta potrebbe arrivare prima del previsto. Ma la trattativa non sembra semplice. Tatarusanu è in scadenza, così come Mirante. E se non bastasse le condizioni del francese continuano a tenere in apprensione l'ambiente. La Dea vorrebbe un indennizzo per lasciare partire Sportielloa gennaio ed approdare in rossonero. Nella speranza che i buoni rapport tra le due società possano giovare al Milan.

Fin qui il vice Musso è stato chiamato in causa in 6 partite su 15 in campionato; 7 le reti subite più due clean-sheet. Ma il nome di Sportiello non è l'unico che circola in Via Aldo Rossi. Se la trattativa non andasse in porto per gennaio -vista la fretta dei rossoneri- si potrebbe pensare a Guglielmo Vicario dall'Empoli. Ma il valore del suo cartellino ammonta a circa 15 milioni di euro. Cifre che potrebbero essere prese in considerazione dalla dirigenza solo se l'infortunio del francese durasse più del dovuto. Dagli ultimi esame effettuati non arrivano notizie rassicuranti e l'infortunio al polpaccio continua a non migliorare. Lo staff medico lo tiene lontano dai campi: il portiere non può ricominciare ad allenarsi.

E sulla data del rientro c'è un grosso punto interrogativo. Al momento i medici non si sbilanciano in via precauzionale e non vogliono forzare in alcun modo i tempi per evitare che la situazione possa ulteriormente aggravarsi. Si era parlato di una sua presenza per il match contro la Lazio all'Olimpico il 24 gennaio. Ma è tutto da valutare ancora. Per ora si esclude anche di poterlo schierare in Supercoppa contro l'Inter a Riad il prossimo 18 gennaio. Tra un paio di settimane si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali per definire meglio la situazione e fare un punto sulle sue condizioni. Dal suo infortunio ad oggi sono trascorsi quasi tre mesi e prima di rivederlo a disposizione di Pioli potrebbero trascorrere altre settimane. Il processo di recupero del soleo del polpaccio sta rallentando.