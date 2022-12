Mercato Milan, news da urlo: Maldini spiazza tutti con un nome a sorpresa

Altro che mercato fermo per il Milan: le ultime news in realtà ci riferiscono di una dirigenza assolutamente attiva e attenta a diverse piste molto importanti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il duo Maldini-Massara si starebbe muovendo su più fronti. Uno è sempre quello rappresentato da Hakim Ziyech. Secondo il quotidiano, questa idea non sarebbe stata ancora del tutto abbandonata dal Milan, nonostante le importanti richieste economiche del giocatore.