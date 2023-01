Mercato Milan / Maldini fa sognare i tifosi: lista da urlo per il 2023! – News

Il progetto del Milan è chiaro e verrà portato avanti nel 2023. Gerry Cardinale non si è mai nascosto: la sua intenzione è quella di riportare il club rossonero tra i primissimi club in Europa, sia a livello di immagine e di brand che sul campo. Una crescita continua e costante, che dovrà ovviamente passare anche da alcune importanti operazioni di mercato .

Tra gennaio e soprattutto la prossima estate, infatti, sono attesi diversi movimenti, tutti volti a migliorare ancora la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. In quest'ottica, Maldini è già all'opera e avrebbe messo nel mirino davvero tanti possibili obiettivi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra autentici sogni, clamorose suggestioni e nomi assolutamente concreti, ecco la lista completa dei desideri del Milan per il 2023 nome per nome <<<