Calciomercato | Ribaltone a gennaio, svelata la lista del Milan: “All’80% arriva…”

Gli ultimi risultati e qualche importante lacuna emersa in questo avvio di stagione starebbero spingendo la dirigenza del Milan a modificare i propri piani di calciomercato per i prossimi mesi. La strategia iniziale era quella di fare solo qualche piccolo ritocco nel mercato di gennaio, rimandando invece alla prossima estate i movimenti più grossi e importanti. Adesso però stanno arrivando segnali differenti da Casa Milan.

In vista della sessione invernale infatti, Moncada e Furlani potrebbero chiudere più di un colpo e fare anche qualche investimento di grosso calibro. Un mezzo ribaltone per le strategie di calciomercato del Milan, che a gennaio potrebbe accogliere almeno un paio di nuovi giocatori a Milanello. Dopo aver fatto alcune verifiche in questo senso - raccogliendo diverse indiscrezioni in merito - abbiamo realizzato la lista dei nomi seguiti dai rossoneri per gennaio: ve li proponiamo tutti nel nostro borsino con tutte le percentuali aggiornate nome per nome, dal colpo più difficile fino ad arrivare a quello più vicino