Milan, follia Leao! Bomba in diretta: "Al suo posto..." | Calciomercato

Allegri punta forte su Rafael Leao, ma in caso di nuovo flop il portoghese rischia il taglio dal progetto del Milan: ecco le possibili alternative di calciomercato al numero 10 rossonero

Tra i pilastri del nuovo Milan targato Allegri c’è anche Rafael Leao. Il tecnico rossonero ha deciso di metterlo al centro del proprio progetto tecnico, crede in lui e nella sua esplosione definitiva a grandissimi livelli e lo ha di fatto tolto dal mercato nonostante i tanti interessamenti.

Bayern Monaco, Barcellona e Liverpool sono sempre alla finestra e potrebbero anche farsi avanti con proposte importanti per Leao ma, salvo clamorosi colpi di scena o offerte mostruose e irrinunciabili, il Milan non cederà il proprio numero 10 nel corso di questa estate. Al netto di questo, però, attenzione anche agli scenari futuri.

Milan, Leao sul mercato in futuro? Spuntano le alternative

Come detto, Allegri spera nella consacrazione definitiva di Rafa. Ma se questa non dovesse veramente arrivare, ecco allora che il Milan potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cederlo nelle prossime sessioni di calciomercato. Tanto che nelle ultime ore sono spuntate anche alcuni possibili alternative a Leao.

Ne ha parlato nello specifico TeleLombardia, che in diretta TV ha fatto i nomi di quelli che potrebbero essere gli eredi del portoghese al Milan. Nello specifico parliamo di alcuni volti noti della nostra Serie A come Mattia Zaccagni della Lazio e Dan Ndoye del Bologna, ma anche di profili internazionali come quelli del gioiellino del Lipsia Antonio Nusa o dell’argentino Alejandro Garnacho, in uscita dal Manchester United. Altra pista concreta per il calciomercato del Milan potrebbe essere poi quella che porta a Federico Chiesa, in rotta con il Liverpool e possibilità concreta per i rossoneri anche a prescindere dal futuro di Rafael Leao.

Leao possibile sacrifico di calciomercato del Milan? La situazione

Veramente il Milan potrebbe rinunciare a Rafael Leao in futuro? Come sottolineato poco fa, in questo momento questa non è un’ipotesi presa in considerazione dal club rossonero. Per ora dunque parliamo di semplici suggestioni di mercato e di scenari plausibili per il futuro. Ma torniamo a ribadire che il Milan – e soprattutto Allegri – crede fermamente in Leao e nella sua possibile consacrazione definitiva ai massimi livelli. Al campo, come sempre, spetterà il verdetto finale.