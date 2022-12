Calciomercato Milan / Boom Leao, Di Marzio spara il siluro: “Credo che…” | News

Tra i temi di calciomercato più caldi e impellenti per il Milan, c'è sicuramente quello legato ai rinnovi contrattuali. Già tanti quelli portati a casa da Maldini negli ultimi mesi. Ora mancano da blindare Ismael Bennacer e Rafael Leao. I due accordi più ostici da siglare. Per l'algerino siamo più avanti, ma non è ancora fatta. Come riferito dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, l'offerta rossonera si attesta sui 3,8 milioni di euro a fronte di una richiesta di 4,5 milioni da parte di Bennacer.