Calciomercato Milan, Jashari e non solo: “Colpo da 50 milioni!” | News

L'obiettivo numero uno del calciomercato del Milan in questo momento è senza dubbio Ardon Jashari. Il club rossonero ha alzato la propria offerta al Bruges e ora attende una risposta definitiva. Tare è forte dell'accordo già trovato da tempo con il giocatore e con il suo entourage sulla base di 2,8 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. Anche lo stesso Jashari, dal canto suo, sta facendo pressione sul suo attuale club affinché lo lasci partire in direzione Milano il prima possibile. Le sensazioni sono positive e in casa Milan si respira un cauto ottimismo per il buon esito della trattativa. Ma intanto, in attesa della fumata definitiva sul fronte Jashari, il Diavolo studia anche altri grandi colpi di mercato. Uno in particolare sarebbe il grande obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione estiva: ecco i dettagli e chi c'è nel mirino rossonero <<<