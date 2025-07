Milan, sfuma Jashari? Al suo posto un nome totalmente inedito!

Il Milan aspetta sempre Jashari, che rimane il primo obiettivo di calciomercato per il centrocampo rossonero, ma occhio alle alternative

Milan, il tormentone Jashari non si sblocca: spunta una nuova pista di mercato a sorpresa.

Il Milan continua a lavorare senza sosta per rinforzare la propria linea mediana e, da settimane, ha messo gli occhi su Ardon Jashari, talento svizzero di proprietà del Bruges. Quella che era partita come una semplice trattativa si è ormai trasformata in una lunga e intricata telenovela di calciomercato che sta tenendo banco nell’estate rossonera.

Tare ha già formulato la proposta finale, senza alcuna intenzione di ritoccarla verso l’alto: 32,5 milioni più bonus per arrivare a toccare circa i 35 milioni complessivi. Dall’altra parte, il Bruges prende tempo, mentre il giocatore spinge con forza per approdare a Milanello. I contatti tra le parti proseguono anche in queste ore, ma intanto la dirigenza rossonera si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata. Ed è qui che entra in scena un nome totalmente inedito.

Milan, occhio al mercato spagnolo: Tare valuta le alternative a Jashari

Il ds Tare sta scandagliando con grande attenzione il panorama calcistico spagnolo, dove ha individuato numerosi profili interessanti. Tra questi, per il centrocampo, c’è sempre anche Javi Guerra del Valencia. Nelle ultime ore però è emerso anche un altro nome a sorpresa che sta prendendo quota.

Si tratta di Yangel Herrera, centrocampista venezuelano con passaporto spagnolo in forza al Girona. Il classe ’98 ha disputato un’ottima stagione, collezionando 34 presenze condite da 4 reti e 3 assist. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, sia il Milan che il Napoli avrebbero messo nel mirino il giocatore, che non viene considerato intoccabile dal club spagnolo. Il suo contratto, valido fino al 2027, prevede una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma pare che il prezzo sia ampiamente negoziabile. Vedremo dunque se, oltre a Javi Guerra, anche Herrera potrà rappresentare una valida alternativa a Jashari per il centrocampo del Milan in caso di fumata nera per lo svizzero.