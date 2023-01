Mercato Milan / Annuncio sul prossimo grande colpo: “Maldini ha deciso” | News

Non solo il mercato di gennaio a tenere banco in casa Milan in queste ore. Le ultime news infatti ci parlano di un club rossonero sempre molto attivo e impegnato in prospettiva futura. Maldini e Massara lavorano sotto traccia e ragionano anche in previsione della prossima stagione. In estate, infatti, sono attese novità abbastanza importanti sul fronte mercato. Serviranno interventi di un certo calibro, su questo non ci sono dubbi.