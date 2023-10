Mercato Milan | Giroud, Taremi e non solo: guardate chi può arrivare in attacco

1 di 9

Sorprese per l'attacco del Milan dal prossimo calciomercato estivo

News Milan, dal mercato un fenomeno per l'attacco.

Il Milan è pronto a rifarsi il look in attacco durante le prossime sessioni di mercato. Su questo, ormai, ci sono davvero pochi dubbi. La prossima estate, in particolare, sarà decisamente movimentata da questo punto di vista. Ma già da adesso il club rossonero si sta muovendo per porre le basi a una mezza rivoluzione là davanti. Si parte da chi c'è già: Jovic verrà valutato nel corso della stagione, mentre presto si entrerà nel vivo della trattativa per un ulteriore rinnovo annuale di Giroud. Poi, avanti tutta con i nuovi acquisti.

Milan, altri due attaccanti dal mercato oltre a Giroud: Taremi e non solo

Nei piani di calciomercato del Milan, infatti, ci sarebbe l'intenzione di affiancare a Giroud altri due attaccanti, soprattutto se uno di questi arrivasse a parametro zero. E il colpaccio gratis sul quale Furlani starebbe già lavorando da ora è Medhi Taremi. I contatti con l'entourage dell'iraniano vanno avanti da tempo: il Milan vorrebbe bloccarlo per farlo sbarcare finalmente a Milano con un anno di ritardo, ma a costo zero. Ma, come detto, in programma ci sarebbe pure un altro grande colpo in attacco.

Con Giroud che andrà per i 38 anni e eventualmente Taremi che a luglio ne compirà 32, il Milan vorrebbe prendere infatti anche un giocatore più giovane, al quale poter affidare le chiavi del reparto offensivo rossonero anche negli anni a venire. Un bomber di prospettiva ma già pronto da subito, che rappresenterebbe il vero grande colpo del prossimo mercato rossonero. Per fare chiarezza su chi potrebbe davvero arrivare in estate, abbiamo realizzato una lista con i nomi che il Milan starebbe seguendo con grande attenzione: eccoli tutti <<<