Mercato Milan | Adesso basta! Furia Cardinale: “Ha deciso che…” / News

La pesante sconfitta contro il PSG in Champions League ha messo a nudo, ancora una volta, quella che è e rimane una grandissima lacuna del Milan di quest'anno, che non è stata assolutamente colmata dall'ultimo mercato estivo. Parliamo ovviamente del problema del gol. Il Milan fatica tanto a segnare, troppo per una squadra di questo calibro. Le responsabilità sono un po' di tutti (da Pioli in giù), ma ci si può comunque nascondere dietro un dito: in attacco i rossoneri non hanno un bomber vero e si vede.

Il 37enne Giroud, l'unica vera prima punta affidabile in rosa, non può farcela da solo. E il suo digiuno dal gol sta diventando preoccupante. Il dato più inquietante però è proprio quello in Champions League: zero gol fatti in tre partite. Uno score inaccettabile per il Milan. Ma anche in campionato questa lacuna si è fatta sentire in più occasioni. Una situazione che i vertici rossoneri devono risolvere il più presto possibile. Ed è proprio per questo che Cardinale e soci adesso avrebbero preso un'importantissima decisione per il calciomercato del Milan <<<