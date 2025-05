Calciomercato Milan – Rivoluzione Sarri: guardate che formazione per il 2026!

In queste settimane stiamo passando in rassegna i possibili candidati alla panchina del Milan, immaginando come potrebbe cambiare la formazione rossonera in base al nuovo possibile allenatore. Dopo aver analizzato varie ipotesi come ad esempio quelle di Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri - tre tra i nomi più discussi nell’ambiente milanista - oggi è il momento di concentrarci su Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio è infatti tornato prepotentemente al centro delle attenzioni nelle ultime ore in ottica Milan. Tanto è vero che Sarri figura al momento tra le opzioni principali per il post-Conceicao e non ha mai nascosto il desiderio di rimettersi in gioco in Serie A il prima possibile.