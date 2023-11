Milan, esplode il mercato: addio Jovic, sorpresa a gennaio e il botto da 50 milioni / News

In casa Milan, oltre al campo, sta diventando sempre più centrale anche il tema relativo al mercato rossonero. In effetti, stando alle ultime news che circolano sempre più di frequente in orbita Milan, in arrivo ci sarebbero davvero parecchie novità di calciomercato, sia in vista di gennaio che della prossima estate. Tante operazioni, tante situazioni calde - sia in entrata che in uscita - e varie suggestioni che potrebbero svilupparsi già nel corso delle prossime settimane. Per fare il punto della situazione su tutte queste indiscrezioni e sui tanti nomi accostati al Milan, vi proponiamo la nostra consueta raffica di mercato. Tante flash news, una dopo l'altra: senza indugiare oltre dunque, partiamo subito con la prima notizia <<<