Calciomercato Milan, occhio a due nomi: "Sondaggi concreti per..."

Circolano ancora news di calciomercato in orbita Milan: attenzione a due nomi adocchiati da Tare che potrebbero anche tornare di moda nel prossimo futuro

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia appena finita, in casa Milan continuano a circolare news e indiscrezioni interessanti. Effettivamente, gli ultimi giorni di mercato hanno lasciato in bocca un sapore agrodolce. Soddisfazione per due grandi colpi come Nkunku e Rabiot, ma delusione per altri acquisti mancati, specialmente in difesa.

A tal proposito, arrivano novità interessanti dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha svelato alcuni nomi che sono effettivamente finiti nel mirino del Milan. E che, magari, potrebbero tornare concretamente di moda in vista del prossimo futuro e delle prossime sessioni di mercato.

Milan, due obiettivi di calciomercato confermati

Ecco quanto raccontato da Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Il Milan ha provato a capire se ci fosse spazio per prendere un terzino destro dopo la partenza di Alex Jimenez al Bournemouth. Vi faccio due nomi già citati: due spagnoli dell’area di Barcellona, che sono stati valutati dai rossoneri, ma poi le piste non sono state approfondite.

Il primo è Arnau Martínez, laterale destro del Girona: aveva una clausola da 14 milioni, un’opportunità per molti club, anche se negli ultimi due-tre giorni il Girona avrebbe detto comunque no, a meno del pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare, ma il contatto del Milan c’è stato. Anche il profilo di Héctor Fort è stato sondato, e pure lui è rimasto nel campionato spagnolo. In questo caso hanno inciso altre esigenze: il giocatore cercava un progetto con minutaggio garantito. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona all’Elche, dove potrà giocare con continuità”. Occhio dunque a Arnau Martinez ed Hector Fort, due laterali destri giovani che sono finiti sul taccuino di Tare e che potrebbero interessare anche in futuro al Milan.