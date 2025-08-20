Milan, Di Marzio sgancia la bomba di mercato: "Tare pensa a..."

Il Milan lavora ai suoi ultimi obiettivi di calciomercato, tra Hojlund, Vlahovic ma non solo: occhio alle ultime news da Gianluca Di Marzio

Caccia aperta all’attaccante: è questo il grande obiettivo finale del calciomercato del Milan, che vuole chiudere con il botto questa sessione estiva. Allegri aspetta una nuova prima punta di ruolo e di peso, un centravanti che – presumibilmente – dovrà arrivare per essere il titolare e prendere in mano il reparto offensivo rossonero. Insomma, il Milan prepara un ultimo colpo di mercato decisamente importante.

I due nomi bollenti e che continuano a essere i primi sulla lista di Tare sono sempre quelli di Rasmus Hojlund del Manchester United e di Dusan Vlahovic della Juventus, con quest’ultimo che – lo sottolineiamo sempre – sarebbe il preferito di Max Allegri. Attenzione però, perché ci sarebbe anche qualche altro candidato sulla lista di calciomercato del Milan per l’attacco. A tal proposito, attenzione alle ultime notizie rivelate in diretta su Sky Sport dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Nome pesante sulla lista di calciomercato del Milan: le ultime news in diretta da Di Marzio

Ecco quanto riferito dal giornalista: “Per quanto riguarda Hojlund, al momento il Milan è più avanti rispetto al Napoli. Poi in lista rimane sempre anche Vlahovic, ma teniamo anche un altro nome. Occhio infatti pure a Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen che quando ha giocato ha sempre fatto molto bene. Ha avuto un infortunio, ma è sicuramente ancora sulla lista di Tare“. Attenzione quindi anche a Boniface, gigante nigeriano di 24 anni che viene da una stagione da 11 gol e 2 assist, ma in appena 27 gare complessive per via dell’infortunio che lo ha frenato. Nella stagione precedente invece aveva messo a segno 21 reti più 10 assist in 34 presenze totali. Parliamo di un giocatore da circa 40 milioni di euro, che sicuramente piace a Tare che segue sempre con un occhio attento la Bundesliga. Boniface può rappresentare dunque un’alternativa di valore e di livello ai primi obiettivi rossoneri, Hojlund e Vlahovic.