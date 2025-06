Calciomercato Milan, Di Marzio dà l’annuncio improvviso: “Allegri vuole…”

1 di 2

Milan News

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, ha parlato del Milan.

Tra cessioni e obiettivi in entrata, il mercato del Milan è in costante fermento in queste ultime ore: ecco le ultime notizie in merito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta Sky.

Il calciomercato del Milan sta veramente entrando sempre più nel vivo. Salutato Reijnders, passato ufficialmente al Manchester City, il club rossonero si sta muovendo su tantissimi fronti, sia per quanto riguarda altre cessioni (Theo Hernandez e Musah in primis), sia per alcuni importanti colpi in entrata. Senza escludere anche possibili sorprese.

Milan, le ultime news di calciomercato in diretta Sky: Musah, Theo Hernandez e le sorprese in entrata

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dato news importanti in merito in diretta su Sky Sport: "Il Napoli è vicinissimo a Musah del Milan, operazione da 25 milioni di euro che i due club stanno concludendo in queste ore. Poi ci sono stati nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Theo Hernandez, con il giocatore che vuole andare solo lì. Ma ci sono grandi manovre anche in entrata per quanto riguarda il calciomercato del Milan". Di Marzio ha quindi continuato, svelando importanti novità sugli obiettivi rossoneri <<<