Milan News – Di Marzio sgancia la bomba in diretta: “Io credo che…” / Mercato

In casa Milan la vittoria nel derby di semifinale di Coppa Italia contro l' Inter ha risollevato sicuramente gli animi, dando un senso a questo finale di stagione rossonero. Adesso il Milan ha la possibilità di vincere un altro trofeo, oltre a poter conquistare l'accesso alla prossima Europa League tramite proprio la Coppa Italia . Insomma, la batosta rifilata all' Inter ha davvero tanti lati positivi, con Sergio Conceicao che ha sicuramente dei meriti in tutto questo.

A tal proposito, parlando proprio del futuro del tecnico portoghese e della panchina rossonera, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è stato piuttosto chiaro: "Conceicao può rimanere dopo questa vittoria? Io non credo, perché penso che il Milan voglia ripartire con un nuovo ciclo e con un progetto diverso. Ora si sceglierà il direttore sportivo, che poi dovrà dire la sua sul nuovo allenatore. Il DS non è stato ancora scelto. C'è stato un incontro di 5 ore con Igli Tare la settimana scorsa, ma poi non ci sono stati nuovi contatti con lui e non risultano conferme su un nuovo appuntamento. Tony D'Amico è assolutamente un altro nome tra i preferiti del Milan, ma è sempre sotto contratto con l'Atalanta e ha un contratto lungo. I rossoneri non vogliono sbagliare scelta". Il giornalista però ha parlato anche del prossimo mercato del Milan, sganciando in diretta TV anche qualche clamorosa bomba: ecco tutti i dettagli <<<