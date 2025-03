Calciomercato Milan – Terremoto Cardinale: presa decisione devastante! | News

Il progetto tecnico del Milan per questa stagione è ampiamente naufragato, tra mille errori e altrettante difficoltà. La disfatta contro la Lazio è solo l'ultimo atto di una lunga serie di nefandezze che hanno messo a nudo tutte le fragilità di questo club. Dopo Fonseca, anche Sergio Conceicao è chiaramente destinato all'addio: se non subito, sicuramente alla fine di questa stagione. Si ripartirà dunque da un nuovo allenatore, ma non solo. La rivoluzione totale di Cardinale, pronto a scatenare un terremoto generale, toccherà anche tutti gli altri livelli del club, non solo quello relativo alla guida tecnica.