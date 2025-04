Terremoto Milan! Decisione pesantissima: dicono che Cardinale… / News

Il Milan si prepara a vivere un cambiamento profondo e radicale nel corso delle prossime settimane e in vista del calciomercato estivo. Per lasciarsi alle spalle le ultime stagioni poco esaltanti, il club rossonero darà infatti vita a una vera e propria rivoluzione, voluta fortemente da Gerry Cardinale . E per costruire un nuovo ciclo servirà un profondo scossone in ogni area del progetto. I primi passi da compiere saranno direttore sportivo e nuovo allenatore, ma anche la rosa rossonera verrà ristrutturata.

Il mercato estivo sarà il teatro principale di questa svolta. Tanti giocatori infatti sono destinati a salutare Milanello e tra i possibili partenti figurano anche nomi di assoluto rilievo. Alcuni addii faranno rumore, altri saranno strategici, ma il denominatore comune sarà il rinnovamento totale. Insomma, si ripartirà da uno scossone, un terremoto generale voluto da Cardinale che dovrà far ripartire quasi da zero il Milan. Ma nel concreto, chi rischia seriamente l'addio quindi? La lista, come detto, è veramente lunga: ecco dunque tutti i nomi caldi in uscita da sfogliare in rapida successione, uno dopo l’altro <<<