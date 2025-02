Calciomercato Milan, Conceicao out! Pedullà spara la bomba: “Vi dico che…”

Non è un periodo semplice per il Milan che, tra la prematura eliminazione in Champions League e i risultati negativi in campionato, viaggia verso una nuova rivoluzione di calciomercato in vista della prossima stagione. Rivoluzione che potrebbe coinvolgere tutti, dall'allenatore Sergio Conceicao a vari giocatori, tra cui anche diversi big rossoneri. Senza dimenticare anche i dirigenti. Insomma, tutti sotto esame. E le ultime news di mercato e non solo confermano come ci sia grandissimo fermento in casa Milan.