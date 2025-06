Milan, colpo da urlo! Di Marzio conferma: “Tare lo vuole!” | Calciomercato

La super cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e il colpo Luka Modric a parametro zero sono solo le primissime situazioni che hanno dato il via al calciomercato estivo del Milan. In ballo, però, c'è anche molto altro come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in queste ultime ore. Di carne al fuoco ce n'è davvero tantissima, con Igli Tare al lavoro su molteplici fronti contemporaneamente.