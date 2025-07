Calciomercato Milan – Colpo Tare, Di Marzio conferma: “Vuole chiudere!”

Il Milan attende con ansia crescente il verdetto su Jashari, principale obiettivo di calciomercato per il centrocampo rossonero. Il Bruges continua a prendere tempo e a non accettare la proposta definitiva di Tare, che crede di aver fatto il massimo per riuscire a chiudere la trattativa. Gli ultimi segnali che arrivano dal Belgio non sono dei più rassicuranti. Le parole dell'amministratore delegato del club Bob Madou e del Director of Football del Bruges Dévy Rigaux sembrano di chiusura totale. In realtà la trattativa rimane ancora in piedi, non c'è stata una vera e propria rottura. Si tratta di una fase di stallo importante, con i belgi che aspettano un rilancio e il Milan che attende invece una risposta definitiva all'ultima proposta fatta. Un vero e proprio braccio di ferro per Jashari, dunque, con il giocatore che spinge per vestirsi di rossonero. Ma non solo. Già perché nel frattempo Tare sta lavorando anche a un altro colpo molto importante che vorrebbe chiudere a breve: il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ne ha parlato in diretta su Sky Sport: ecco tutti i dettagli in merito <<<