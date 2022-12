Calciomercato Milan / Colpo grosso: il sogno ora è un gigante da 35 milioni – News

Le ultime amichevoli hanno lasciato l'amaro in bocca al Milan e, forse, anche un po' di preoccupazione in vista della ripresa del campionato. Nessun allarmismo inutile, per carità, ma la situazione va analizzata fino in fondo se si vuole puntare in alto. E' chiaro ad esempio che in alcuni ruoli i rossoneri sono carenti, forse fin troppo se si vuole dare la caccia ad un Napoli lanciatissimo. Il problema portiere continua a impensierire i vertici societari, ma anche l'attacco traballa e regala poche garanzie.