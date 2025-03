Il Milan pensa a un colpo strepitoso: “Al posto di Leao arriva…” / Mercato

Il calciomercato è ancora lontano dal prendere una forma definitiva, ma nei corridoi delle sedi di club e tra gli intermediari qualcosa già si muove. In particolare in casa Milan, più che mai, c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare in maniera significativa nel corso del prossimo mercato estivo. Anzi, come vi stiamo raccontando da ormai diverso tempo, è molto probabile che i rossoneri andranno incontro a una nuova mezza rivoluzione, tra addii pesanti e nuovi colpi in entrata. Nel reparto offensivo una delle sliding doors che potrebbero stravolgere il panorama e gli scenari del calciomercato del Milan è senza dubbio rappresentata dal futuro di Rafael Leao. Il portoghese, così come tantissimi altri big rossoneri, non è sicuro della riconferma. E nel frattempo si parla già anche di chi potrebbe arrivare nel mercato estivo per sostituirlo al Milan. In particolare, attenzione a un nome assolutamente clamoroso e di grandissimo spessore internazionale: ecco i dettagli <<<