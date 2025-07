Calciomercato Milan – Colpaccio totalmente a sorpresa: “Fortissimo!”

Il Milan è a lavoro su diversi tavoli aperti di calciomercato. Tare ha fatto tutte le sue mosse per Jashari, l'obiettivo numero uno dei rossoneri per completare il proprio centrocampo. Adesso si attende la risposta definitiva da parte del Bruges, che ancora tergiversa. L'accordo con il giocatore, invece, è già in cassaforte da tempo. Intanto il Milan si guarda attorno e sonda il mercato nazionale e internazionale alla ricerca anche di altri rinforzi per gli altri reparti. Servono infatti forze fresche anche in difesa e in attacco, Allegri li ha chiesti e li aspetta. E occhio, perché in orbita rossonera potrebbero finire anche nomi nuovi e totalmente a sorpresa. In particolare, attenzione a un giocatore ritenuto fortissimo dal Milan: ecco di chi si tratta <<<