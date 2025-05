Calciomercato Milan – Colpo da brividi: “Può arrivare in prestito!” / News

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima stagione c'è sicuramente anche quello di rinforzare il centrocampo. Lì in mezzo infatti manca un po' di qualità e anche qualche ricambio in più servirà sicuramente ai rossoneri. I titolarissimi sono Fofana e Reijnders, ma dietro di loro mancano elementi di spessore. Il Milan se ne è accorto, anche alla luce di quanto successo in campo durante questa stagione. E allora, ecco che il Diavolo sta già sondando in lungo e in largo il mercato nazionale ma anche quello internazionale alla ricerca dei profili giusti su cui puntare in estate.