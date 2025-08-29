Milan, colpo top! Pedullà conferma tutto: “Obiettivo concreto”

Le ultime, come vi avevamo anticipato, saranno chiaramente ore infocate per il calciomercato del Milan. Il club rossonero è impegnato su tantissimi fronti caldi, sia in uscita che soprattutto in entrata. Nelle scorse ore a Milano è sbarcato il uno acquisto Nkunku proveniente dal Chelsea, ma Tare non si ferma. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative in atto del Milan.
Calciomercato, Milan protagonista: le ultime news
Ecco quanto riferito dal giornalista sul proprio canale YouTube: “Lo spagnolo Jimenez è in uscita, con il Bournemouth che sta spingendo. Per quanto riguarda invece Gimenez alla Roma, non è un problema di non volontà dell’attaccante di trasferirsi. Credo che anche la Roma non sia molto aperta a questo scambio tra Gimenez e Dovbyk. Ma occhio perché Dovbyk può andare al Milan in prestito a prescindere da Gimenez”. Occhio dunque al centravanti ucraino, che per Pedullà rappresenta una pista concreta per l’attacco rossonero. Ma non è finita qua, anzi.
L’esperto di mercato ha infatti indicato anche un altro nome grosso in orbita Milan: “Akanji è un obiettivo concreto per la difesa rossonera. Il difensore ha fatto saltare il passaggio al Galatasaray che sembrava a un passo. Lui guadagna tanto al Manchester City, ma la sua ambizione è quella di ripartire per una nuova esperienza. E’ normale che quando ha saputo che il Milan sarebbe uscito allo scoperto, Akanji ha bloccato tutto il resto. L’operazione è sotto i 20 milioni, ma c’è sempre il problema ingaggio”. Attenzione quindi anche ad Akanji, che è un effettivo obiettivo di mercato del Milan per questi ultimi giorni disponibili.