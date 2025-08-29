Milan, colpo top! Pedullà conferma tutto: “Obiettivo concreto”

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sulle ultime trattative del Milan

Le ultime, come vi avevamo anticipato, saranno chiaramente ore infocate per il calciomercato del Milan. Il club rossonero è impegnato su tantissimi fronti caldi, sia in uscita che soprattutto in entrata. Nelle scorse ore a Milano è sbarcato il uno acquisto Nkunku proveniente dal Chelsea, ma Tare non si ferma. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative in atto del Milan.

Calciomercato, Milan protagonista: le ultime news

Ecco quanto riferito dal giornalista sul proprio canale YouTube: “Lo spagnolo Jimenez è in uscita, con il Bournemouth che sta spingendo. Per quanto riguarda invece Gimenez alla Roma, non è un problema di non volontà dell’attaccante di trasferirsi. Credo che anche la Roma non sia molto aperta a questo scambio tra Gimenez e Dovbyk. Ma occhio perché Dovbyk può andare al Milan in prestito a prescindere da Gimenez”. Occhio dunque al centravanti ucraino, che per Pedullà rappresenta una pista concreta per l’attacco rossonero. Ma non è finita qua, anzi.

L’esperto di mercato ha infatti indicato anche un altro nome grosso in orbita Milan: “Akanji è un obiettivo concreto per la difesa rossonera. Il difensore ha fatto saltare il passaggio al Galatasaray che sembrava a un passo. Lui guadagna tanto al Manchester City, ma la sua ambizione è quella di ripartire per una nuova esperienza. E’ normale che quando ha saputo che il Milan sarebbe uscito allo scoperto, Akanji ha bloccato tutto il resto. L’operazione è sotto i 20 milioni, ma c’è sempre il problema ingaggio”. Attenzione quindi anche ad Akanji, che è un effettivo obiettivo di mercato del Milan per questi ultimi giorni disponibili.